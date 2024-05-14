مدينة فضائية مصرية "ضخمة" تستعد للانطلاق.. وهذه تفاصيلها

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أدرجت مصر تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدما كبيرا في مجال الفضاء، وتعمل مصر على بناء مدينة فضاء جديدة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في البلاد.

وتقوم الدولة المصرية ببناء المدينة الفضائية على مساحة تبلغ 115 فدانا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية، حيث تشمل المدينة المبنى الرئيسي لوكالة الفضاء المصرية، والمبنى الإداري، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومكتبة كبرى خاصة بالمجال الفضائي، ومبنى كبيرا للمراقبة والتحكم للمدينة، بالإضافة إلى مجموعة من المباني والإنشاءات للفنيين والعاملين بمركز تجميع الأقمار الصناعية.

كما تضم المدينة الفضائية المصرية مبنى يخص وكالة الفضاء الإفريقية، والتي حظيت الدولة المصرية بإنشائه.

تتضمن المدينة أيضا معمل النموذج الهندسي، ومعمل البيئة الفضائية، ومعمل اختبار الخلايا الشمسية الفضائية.

المرحلة الأولى من المدينة الفضائية

وأكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الفضاء المصرية على وشك الانتهاء وسيكون لها افتتاح رئاسى قريبا، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتضمن وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية الفضاء ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء المدينة الفضائية المصرية على وشك الانتهاء، وهذه المرحلة تتضمن المقر الرئيسي لوكالة الفضاء المصرية، وأكاديمية الفضاء، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا تتضمن محطة التحكم في الأقمار الصناعية، وجزءا من مبنى المعامل، ومقر وكالة الفضاء الإفريقية، وفقا لما نشره موقع "اليوم السابع"، أمس الاثنين.

وأضاف صدقي أن هذه المرحلة تغطي عمل وخطة وكالة الفضاء على مدار العشر سنوات القادمة.

ومخطط ضمن مشروعات المدينة الفضائية تدشين أكاديمية للفضاء وقبة سماوية ومكتبة متقدمة للمعلومات الفضائية، وصالة اجتماعات، وفندق لاستضافة الوفود الأجنبية.

وكالة الفضاء الإفريقية

يعتبر مبنى وكالة الفضاء الإفريقية من أهم المباني التي تم الانتهاء منها وخرجت للنور، ويقول عنه الدكتور شريف صدقي، إن هذا المبنى يأتي في ضوء استضافة مصر له حيث تعتبر مصر بذلك دولة مقر لوكالة الفضاء الإفريقية.

وتابع صدقي: "مصر عضو في الاتحاد الإفريقي، ووجود مقر وكالة الفضاء الإفريقية على أرض مصر داخل المدينة الفضائية لها بعد هام فنحن نعتبر أنفسنا البوابة لإفريقيا كما أن وجودها على أرض مصر سيعزز دور مصر الريادي في مجال نشر تكنولوجيا الفضاء بالقارة الإفريقية".

إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية



وأكد صدقي أن استراتيجية الوكالة خلال الفترة الحالية، ترتكز على التوسع في توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية، تسهم في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

ومن أهم المباني أيضا التي خرجت للنور هو مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، حيث يعتبر أحد أهم المشروعات الضخمة التي نفذتها وكالة الفضاء المصرية بمنحة من الصين.

يذكر أن مركز التصميم وإنتاج الأقمار الصناعية استطاع إنتاج أول قمر صناعي مصري "مصر سات 2" بخبرات صينية وإطلاقه للفضاء في ديسمبر الماضي من قاعدة تيوتشان الصينية.