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"لا تستعلموا أوبر".. هاشتاغ يغزو التواصل في مصر

دبي - العربية.نت
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خلال الساعات الماضية، اجتاح هاشتاغ #stopusinguber وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد خطف فتاة من قبل سائق ومحاولة اغتصابها يوم السبت الفائت، ما أعاد للأذهان مأساة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع.

وأطلقت الفنانة عبير صبري، من خلال صفحتها على فيسبوك، مبادرة لإلغاء التطبيق الخاص بشركة أوبر، بعد تكرار حوادث الاعتداء.

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تركيب كاميرات

إذ دعت الفتيات في مصر لإلغاء تطبيق أوبر لأنه أصبح خطراً "علينا كلنا وممكن أي بنت وست فينا تتعرض لنفس مصير حبيبة والبنت بتاعت النهار ده وغيرها".

كما شددت على ضرورة إحكام الرقابة على السيارات والعاملين في أوبر من خلال تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الرحلات، مردفة أن سائقي أوبر يجب أن يكونوا "تحت مسؤولية وزارة الداخلية أقل شيء بعد الجرائم المتكررة".

فيما ختمت قائلة إنها ترجو أن تتضامن النساء في مصر للمطالبة بغلق التطبيق.

أتى ذلك بعد نشر شقيقة الفتاة منشوراً على منصات التواصل قالت فيه إن أختها تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق أوبر بصحراء التجمع في 11 مايو.

وأثارت القصة غضباً واسعاً على مواقع التواصل، وانتشر الهاشتاغ كالنار في الهشيم، حيث طالب الكثيرون بمقاطعة أوبر ومحاسبة السائق.

كما كتب أحدهم: "فعلوا هاشتاج #stopusinguber عشان نعرف ناخد حق البنت بالكامل من السواقين وشركة أوبر"، فيما قال آخر: "نتطلع قريباً لقسم لسائقي أوبر في كل سجون العالم".

بيان من الداخلية

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت كشفت أمس الاثنين ملابسات ما تداولته وسائل التواصل بشأن تعدي سائق بشركة نقل خاصة على سيدة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً يوم 12 مايو من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" اصطحبها قائدها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن إصابتها، إلا أنها تمكنت من الفرار.

كما أضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، حيث اتضح أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

كذلك تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين بالواقعة. في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوبر تعلق

في المقابل علقت "أوبر" على الواقعة، حيث أدانت بشدة سلوك السائق الخطير، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وأضافت أنه بمجرد إبلاغها بالحادث، تواصلت مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما أردفت أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، مشددة على أنها عازمة على مواصلة جهودها للتصدي لـ"كافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

يذكر أن حبيبة الشماع توفيت في منتصف مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر خشية من محاولة اختطافها، ودخلت في غيبوبة دامت 3 أسابيع قبل أن تفارق الحياة، فيما حُكم على السائق بالسجن المشدد 15 عاماً وتغريمه 50 ألف جنيه.

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