العبار يقدم نصيحة لمصر لجذب 100 مليون سائح سنويا

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أكد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، أن مشروع رأس الحكمة الذي تم توقيعه قبل فترة بين مصر والإمارات سيحقق للطرفين استفادة تجارية "لاسيما أن المنطقة هي الأجمل في مصر".

وقال إنه سيكون في مقدمة المستثمرين في المشروع إذا تم فتحه للمستثمرين. بحسب ما نقل عنه موقع "القاهرة 24".

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وتحدث العبار عن النصائح التي يوجهها للمسئوليين في مصر، وطالبهم بفتح الباب أمام السياحة وفتح المطارات من خلال رفع التأشيرة من على الدول الأوروبية "إذا لم يتحدث المصريون عن 100 مليون سائح فهذا تضييع للوقت".

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وتسلمت مصر من شركة أبوظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.