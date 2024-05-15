من خارج الوسط الفني.. خطوبة سلمى أبو ضيف لرجل أعمال

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فاجأت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف جمهورها بإعلان خطبتها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ، ولكن بطريقة غير تقليدية.

ونشرت أبو ضيف صورا لها بصحبة خطيبها، وبإصبعها خاتم الخطوبة، مصحوبا بأغنية "زغروطة حلوة"، وقام خطيبها ويدعى إدريس عبد العزيز، من خارج الوسط الفني ويعمل رجل أعمال، أيضا بنشر فيديو للحظة طلبه الزواج بها بطريقة رقيقة ومبهجة كما في الأفلام الرومانسية، وموافقتها وارتدائها الخاتم، معلقاً "مرحباً بكِ في عائلتي"، لترد عليه سلمى "زوجي" مع رموز تعبيرية لخاتم الزواج.

خطة ربنا دائما الأفضل

ونشرت سلمى أبو ضيف فيديو لحفل في إسبانيا لرقصة "الفلامنكو" ويظهر فيه يدها مع خاتم الخطوبة متشابكة بيد خطيبها في الحفل وعلقت أنها تحب رقصة الفلامنكو، وسافرت إسبانيا لأول مرة في حياتها لمشاهدة الفلامنكو، وفي المرة الثانية تمت خطبتها، وأضافت "خطة ربنا دائما الأفضل".

حلمها تحقق

وكانت سلمى أبو ضيف قد تحدثت من قبل عن مواصفات فتى أحلامها، في أحد اللقاءات التلفزيونية، حيث قالت "أكتر صفة بحبها الكرم، مفيش بنت بتحب الرجل البخيل، وبردو العصبي، وغير المتفاهم، أو مش طموح وكل الصفات دي بتبقى باينة من بداية العلاقة وواخدين بالنا منها"، ليعلق المتابعون والمباركون: "حلمها تحقق".