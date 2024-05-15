تسجيل صوتي ورقم سري.. مالك السيارة يكشف جديداً عن سائق أوبر

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في جديد قضية سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة إغتصاب "فتاة التجمع"، بنطاق منطقة مدينة نصر، أثناء استقلالها السيارة معه، لتوصيلها من منطقة التجمع الخامس للشيخ زايد، أمرت جهات التحقيق اليوم الأربعاء، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما تكشفت معلومات أخرى بشأن السيارة، ففي أول تعليق له، قال أحمد شعبان مالك المركبة التي تم بها الحادث، أن السيارة مزودة بنظام تسجيل صوتي لكل ما يحدث داخلها، والمتهم وحده يمتلك الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو إدانته.

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كما قال إن المتهم معروف بالسيرة الطيبة، ولم يصدر عنه أي أزمة أو مخالفة طوال فترة عمله معه والتي تجاوزت 3 سنوات، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

وقال مالك السيارة، إنه صدم من اتهام السائق بهذه الاتهامات التي لا يتخيل أن يقوم بها بحسب معرفته به.

وكانت الفتاة "نبيلة عوض" قد تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب على يد سائق أوبر السبت الماضي، والذي قام بتهديدها بسلاح أبيض أحدث لها جرحا قطعيا باليد اليمنى وعدة جروح في مناطق متفرقة وإصابات، وبعد فحص البلاغ، أُلقي القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "حسن"، 26 عامًا، يقيم في منطقة المقطم.

اعتراف ثم إنكار

واعترف المتهم أمام رجال مباحث قسم شرطة المقطم ، أنه حاول التحرش بالفتاة او الاعتداء عليها قائلا" فكرت بأني أنزل من العربية بحجة أني أجيب زجاجة مياه ولما وقفت جبت سلاح أبيض من الشنطة وفتحت باب السيارة الخلفي وكنت عايز أتحرش بيها أو اعتدي عليها ولكنها قاومتني وبعدها مفكرتش في أي حاجة غير أني اهرب وبس".

وعاد المتهم ونفى كل هذه الاعترافات أمام النيابة، والتي لا تزال في قيد التحقيقات الخاصة بالقضية، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.