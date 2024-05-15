صديق للبيئة.. بدء تشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر

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شهد وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

في التفاصيل، بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بعدد 10 سيارات كهربائية "تاكسي" لخدمة المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا.

وكشف وزير النقل أنه لأول مرة يتم تشغيل السيارات الكهربائية في مصر للعمل كسيارة أجرة "تاكسي".

مراقب بأجهزة تحديد المواقع

كما أوضح أن التاكسي الكهربائي يقوم بتقديم خدمة متميزة ونظيفة وآمنة ومريحة للركاب، لافتاً إلى أن السيارات التي تم تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، حيث إن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت".

وأضاف أن سيارات التاكسي، سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.













وأشار الوزير إلى أن هذه السيارات التي يتم تشغيلها مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل المصرية وشركة العاصمة، وأن ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال من أجل التنافس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أما فيما يتعلق بطريقة حجز التاكسي الكهربائي، فإنه تم إطلاق التطبيق الذكي للهاتف المحمول لحجز التاكسي الكهربائي مع إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو نقدا "كاش".