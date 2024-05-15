"شهامة سائق مصري" نصر غزة على طريقته.. فيديو يقلب التواصل

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لم تعد المبادرات واللفتات التي يقوم بها المصريون نصرة لجيرانهم في غزة غريبة، بل تنتشر من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، مقطع فيديو أحدث ضجة واسعة بطله سائق مصري قرر دعم سكان القطاع المحاصر على طريقته الخاصة.

وظهر الرجل في المقطع وهو يرفض أخذ أجرته من ركاب بعد أن عرف أنهم من أهل غزة، وأقسم بذلك داعيا بالنصر لفلسطين وأهلها.

وبينما أصر أحد الركاب الفلسطينيين على دفع أجرة قائلا: "ده شغلك وحقك، والله ما ينفع" ، رفض السائق الأمر تماما، فرد الراكب: "والله لا ابوسك على راسك".

"شهامة سائق مصري"

إلى ذلك، نشر صاحب الواقعة المقطع على موقع التواصل "تيك توك" معلقا "السواق لما عرف انني من غزة ما رضي ياخد مصاري، انا محرج كتير من الشعب المصري، كمية حب لا توصف".

وانتشر المقطع بشكل كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حاصداً آلاف المشاركات والإعجابات.

فيما عُرف المقطع بـ"شهامة سائق مصري".