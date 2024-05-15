مصر.. قفز سيدتين من "توكتوك" بعد رش السائق معطر جو

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فيما لا تزال قضية "فتاة التجمع" التي خطفها واعتدى عليها سائق أوبر متفاعلة في الشارع المصري، وسط دعوات لإلغاء تطبيقات التوصيل الشهيرة، ظهرت اليوم الأربعاء قضية جديدة على غرار قضية حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق، ولكن ليست داخل سيارة أجرة وإنما داخل "توكتوك".

حيث قفزت سيدتان من "توكتوك" أثناء سيره على الطريق بعد أن قام السائق برش معطر جو، مما أدى لشعور السيدتين بالخوف، وقيامهما بالقفز أثناء سير التوكتوك ظناً منهما أنه رش مخدرا.

اشتباه نزيف بالمخ

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن محافظة الدقهلية المصرية، إخطارا من مأمور مركز شرطة "منية النصر"، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول سيدة أربعينية مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجبهة وأسفل الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

وبالفحص والاستجواب، قررت السيدة أنه حال استقلالها "توكتوك"، رفقة صديقتها على طريق "الكردي- الرياض"، وأمام قرية الرياض دائرة المركز، رش قائد التوكتوك معطر جو برائحة المسك، وظنتا أنه رش مخدرا، فقفزتا من التوكتوك حال سيره، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وفقا لما نشره موقع"القاهرة 24".

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط قائد التوكتوك والمركبة، وبسؤاله قدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وجرى التحفظ على عبوة الرش، والمركبة، وبسؤاله نفى رشه مادة مخدرة، حيث إنه رش معطر جو بالمسك داخل التوك توك، وظنت السيدتان تعرضهما للاختطاف.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2263 لسنة 2024 إداري مركز منية النصر، وجرى العرض على جهات التحقيق والتي أمرت بالتحري حول الواقعة.

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تأتي هذه الحادثة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في قضية "فتاة التجمع "، التي تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق "أوبر" بنطاق منطقة مدينة نصر.

وجاء هذا الحادث أيضا بعد قضية أخرى مع "حبيبة الشماع"، والتي عرفت بفتاة الشروق قبل أشهر قليلة، حيث حاول سائق آخر التحرش بها ما اضطرها إلى رمي نفسها من السيارة، لتدخل في حالة غيبوبة ونزيف نتيجة قفزها خوفا من خطفها، وتلفظ أنفاسها بعد فترة.