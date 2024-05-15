من موقع حادث عصام صاصا.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدهس

دقيقتان للقراءة

في تطور جديد شهدته قضية مغني المهرجانات المصري عصام صاصا بعد دهسه لرجل على الطريق الدائري، خرج شاهد عيان ليروي تفاصيل الحادث من مكان الواقعة.

ونشر عصام صاصا فيديو لشاهد عيان على الحادث الذي راح ضحيته أب لأربعة أطفال، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، وعلق عليه قائلًا: "الظلم ظلمات والحق حبيب الله.. شاهد عيان آخر يقول اعترافاته".

ويظهر في الموقع المصور موقع الحادث فيما يقول الشاهد "ده مكان شغلي وأنا كنت واقف وشايف مكان الحادثة وإن صاصا مش غلطان".

وأوضح أن أحمد (الضحية) كان يقطع الشارع من الناحية الثانية متوجها إلى الطرف الآخر، وخوفاً من أن تصطدم به سيارة من نوع "جيلي" ليتفاجأ بأن السيارة التي كان يقودها الفنان المصري دهسته.

القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

وكانت الجهات القضائية في مصر قد قررت ضبط وإحضار عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

كما وجهت النيابة العامة لمطرب المهرجانات تهمة القتل الخطأ، فيما كشف تقرير الطب الشرعي ظهور المخدرات في عينة دمه ومنها الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين.

دهس أباً لأربعة أطفال

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة، الاثنين الماضي.

يذكر أن مطرب المهرجانات الشهير كان قد دهس بسيارته في 6 مايو الجاري، أبا لـ 4 أطفال في حادث على الطريق الدائري ما تسبب في وفاته في حادثة شغلت وسائل التواصل الإجتماعي في البلاد.