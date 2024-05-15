من 30 مليون جنيه إلى 6.. تخفيض نفقة طليقة رجل الأعمال محمد أبوالعينين

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قضت مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس في مصر، اليوم الأربعاء، بتخفيض نفقة طليقة رجل الأعمال محمد أبوالعينين من 30 مليون جنيه إلى 6 ملايين و500 ألف جنيه.

وقدم رجل الأعمال المعروف التماسا أمام المحكمة، يطلب فيه تخفيض مبلغ النفقة لطليقته، والصادر بحكم من محكمة المستأنف بإلزامه بدفع 30 مليون جنيه، وقبلت المحكمة الالتماس، وقضت بتخفيض المبلغ المتقدم وقيمته 6 ملايين و500 ألف جنيه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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"ميسور الحال"

هذا وكانت المحكمة قبلت الاستئناف المقدم من معتز الدكر، وكيل طليقة رجل الأعمال محمد أبوالعينين، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أسرة قصر النيل بإلزام رجل الأعمال محمد أبوالعينين بدفع 3 ملايين و600 ألف جنيه نفقة متعة.

وقدم وكيل الطليقة ما يفيد بأن حالة المدعى عليه ميسورة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وتزويد نفقة المتعة إلى 30 مليون جنيه، إلا أنه قدم التماساً على الحكم لكونه حكماً نهائياً، وقبلت المحكمة الالتماس وأصدرت حكمها المتقدم بإلزامه بدفع 6 ملايين و500 ألف جنيه.

يذكر أن الثنائي ارتبط في سبتمبر 2012، وانفصلا في سبتمبر من عام 2020.

ومحمد أبو العينين هو رجل أعمال مصري بارز ويمتلك العديد من المصانع الكبيرة في مصر.