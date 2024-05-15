"سباك" يراقب على الامتحانات بسوهاج.. ضجة والتعليم توضح

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في واقعة غريبة، أكد طلبة داخل إحدى اللجان في سوهاج أن "سباكاً" قام بتوزيع أوراق الامتحانات وراقب عليهم أثناء أدائهم الامتحان، ما أثار بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان رسمي

فقد نشر الطلبة تفاصيل الحادثة عبر المنصات، ووسط تساؤلات كثيرة، خرجت وزارة التربية والتعليم ببيان بشأن الواقعة.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بيانا، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه أن الواقعة التي تم تداولها تخص مدرسة طما التجارية المشتركة، وأن حقيقة الواقعة تتلخص في قيام الإدارة بانتداب عدد من معلمي المرحلة الابتدائية التابعة لإدارة طما، للمشاركة في أعمال الملاحظة خلال امتحانات النقل بالمدرسة، نظرا لوجود عجز في الأعداد المطلوبة للامتحانات بالمدرسة لكونها مدرسة كبيرة وتضم أعداداً كبيرة من الطلاب، وتعمل بنظام الفترتين وقد تم دعمها بنحو 40 عضوا من التعليم الابتدائي.

وأضاف البيان أنه وأثناء قيام أحد المعلمين المنتدبين ويدعى "محمد عبد اللطيف محمد فراج" - معلم بمدرسة العتامنة الابتدائية، بأداء عمله داخل اللجنة رقم 10 خلال امتحان الصف الثاني بالمدرسة، لم يتمكن من السيطرة على الطلاب داخل اللجنة نظرًا لعدم معرفة الطلاب به، وترتب على ذلك عدم انضباط اللجنة، وظن أحد الطلاب أنه شخص غريب عن المدرسة ومن غير العاملين فيها فقام بتصويره ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدا بالخطأ أن هذا المعلم ليس من المعلمين بالمدرسة، وأنه يعمل أعمال حرة "سباك".

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج د.ياسر محمود، أن المديرية لن تتهاون في أي تقصير يحدث في أي لجنة من لجان الامتحانات سواء خلال امتحانات النقل أو الشهادات العامة، وأن أي فرد مهما كان موقعه سيثبت تقصيره ستتم محاسبته فورًا وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

تحقيق فوري

وشدد على أن المديرية قامت بإجراء تحقيق فوري في الواقعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 13 مايو/أيار، وأنه تم اتخاذ قرار فوري باستبعاد مدير المدرسة، ومسؤول الأمن بها على خلفية هذه الواقعة لحين الانتهاء من التحقيق.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت ضجت بهذه الواقعة خلال اليومين الماضيين، حيث ادعى البعض بتضرر الطلاب من قيام "سباك" بالمراقبة عليهم بغير صفة.

فيما اعتبر آخرون أن الواقعة تمس هيبة المعلم والتعليم المصري، وفق قولهم.