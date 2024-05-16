في أجواء احتفالية.. مواطنون يجمعون السولار بعد تسريب في خط مواسير بصعيد مصر

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فوجئ أهالي المنيا بصعيد مصر، أمس الأول، بنهر يجري من السولار، بعد كسر في مواسير تغذية محافظتي المنيا وأسيوط، فما كان منهم إلا تعبئته للسيطرة على الموقف والاستفادة منه.

تعبئة وسط أجواء احتفالية وسعادة واضحة

وسارع عدد من سكان محافظة المنيا بصعيد مصر بتعبئة كميات كبيرة من السولار في "جرادل" و"جراكن" وزجاجات، وسط أجواء احتفالية وسعادة واضحة، وذلك بعد حدوث كسر تسبب في تسريب كميات كبيرة من الوقود في الصحراء الغربية بمحافظة المنيا.

وتجمع العديد من أهالي قرى الظهير الغربي بالقرب من موقع التسريب، مستغلين وجود كميات كبيرة من الوقود المسكوب في أحد المجاري، وقاموا بتعبئته داخل جراكن وزجاجات للاستفادة منه.

تدخل شركة البترول قبل حدوث كارثة محققة

وقام فريق كبير من شركة البترول والجمعية التعاونية بالتحرك لمكان الواقعة للسيطرة على الموقف قبل حدوث كارثة محققة، وتبين أنه بالظهير الصحراوي الغربي في خط ( السولار - البنزين ) الرئيسي بخط ( التبيين - أسيوط ) والمغذي لمنطقتي المنيا وأسيوط، نتيجة وجود كسر بأحد المواسير ناتج عن الصدأ، وتم التعامل السريع مع الكسر والانتهاء من اللحامات اللازمة، وإعادة التشغيل.

تآكل المواسير

وكشف التقرير الفني المبدئي حدوث كسر بخط 12 بوصة، والمغذي لمحافظتي المنيا وأسيوط، بسبب تآكل المواسير، مما دفع المسؤولين لغلق المحبس الرئيسي المسؤول عن التغذية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، مع تشغيل الخط البديل 16 بوصة لحل المشكلة ولحين الانتهاء من صيانة خط 12 بوصة المتضرر.

فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بموقع التسريب، وجرى تأمينه لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجمع عدد من أهالي قرى الظهير الغربي في المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بالجرادل والجراكن والزجاجات وسط فرحة واضحة وتهليل حيث إنه مجاني وسيقومون ببيعه بمبالغ كبيرة.

وظهر في أحد الفيديوهات شاب تظهر عليه السعادة الواضحة ويعبر بكلمات باللهجة الصعيدية عن حل مشاكله وتكوين ثروة من هذا النهر من السولار.

يذكر أن سعر لتر السولار بحسب آخر تسعير حكومي تجاوز الـ 10 جنيهات للتر الواحد.