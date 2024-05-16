الموج الأحمر.. تدريبات بحرية سعودية مصرية أردنية تتصدى للتهديدات

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اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر - 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي. واستمرت فعاليات التدريب عدة أيام بالمياه الإقليمية السعودية.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن الفعاليات تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.







التدريبات شملت التصدي للتهديدات المختلفة استمرت عدة أيام 5 دول شاركت بالتدريبات التدريبات ركزت على رفع مستوى التنسيق

وكشف أن التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب.

وذكر أن المرحلة الختامية للتدريب اشتملت على تنفيذ بيانٍ عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.