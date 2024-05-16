الموج الأحمر.. تدريبات بحرية سعودية مصرية أردنية للتصدي للتهديدات

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وسط تحديات مستمرة تهدد أمن منطقة البحر الأحمر و القرن الإفريقي، اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر 7" بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن الفعاليات تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

توحيد مفاهيم العمل المشترك في البحر الأحمر

وكشف أن التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة فى التدريب.

تنفيذ بيانٍ عملي على اقتحام إحدى الجزر

وذكر أن المرحلة الختامية للتدريب اشتملت على تنفيذ بيانٍ عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

جدير بالذكر أن هجمات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن على مدار الأشهر الماضية أثرت بشكل كبير على الشحن العالمي، وأضرت بإيرادات قناة السويس، وتقول الجماعة إنها تقوم بذلك تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.