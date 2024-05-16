صدمة في مصر.. وفاة محامٍ شاب أثناء مرافعته داخل المحكمة

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خرج من منزله ولم يعد، هذا ما حدث لمحام شاب توفي بسكتة قلبية أثناء تواجده داخل محكمة بنها في محافظة القليوبية، لمتابعة إحدى الجلسات وسط ذهول الحضور والمحيطين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من أمن محكمة بنها، أمس الأربعاء ، يفيد بسقوط شخص أرضا في محكمة بنها بشكل مفاجئ، وبالانتقال والفحص تبين أن الشخص يدعى محمود مجدي، ويعمل محاميا، ومقيم قرية المريج مركز شبين القناطر، سقط أثناء تواجده داخل محكمة بنها لمتابعة إحدى جلسات القضايا المنظورة أمام المحكمة، حيث أصيب بسكتة قلبية مفاجئة وسقط على الأرض، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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وبحسب شهود العيان، فإن المحامي سقط على الأرض فجأة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن المسعفون من التعامل معه، وسط صدمة وذهول المحيطين.

ونعت صفحات المحامين في محافظة القليوبية، المحامي الشاب، وسط تعليقات بالدعوات للراحل والصبر لأهله وذويه، حيث إنه متزوج ولديه 3 أطفال صغار فقدوا والدهم في سن صغيرة وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار.