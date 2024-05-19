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صورة تعبيرية - رضيع - طفل حديث الولادة
صورة تعبيرية

طبيب نساء مصري يلقي رضيعاً في القمامة.. و"الصحة" تتحرك

القاهرة - العربية.نت
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قررت مديرية الصحة بمحافظة الغربية في مصر، إغلاق عيادة خاصة لطبيب نساء وتوليد، وذلك بعد اتهامه بإلقاء طفل رضيع بين أكوام القمامة في منطقة البهلوان بالمحلة الكبرى.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في مصر تلقت إخطارا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على رضيع داخل كيس بلاستيك وسط أكوام القمامة، في منطقة البهلوان، التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى.

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إخلاء سبيل الأم والقبض على الطبيب

وبحسب وسائل إعلام مصرية تم بدء التحقيق في الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على طفل رضيع لا يتعدى عمره أياما، ملفوف داخل أحد أكياس القمامة وعلى قيد الحياة، وبتفريغ كاميرات المراقبة، تم ضبط والدة الطفل الرضيع، والتي أكدت عدم معرفتها بكون نجلها على قيد الحياة أم لا.

فيما قررت جهات التحقيق إخطار مديرية الصحة بالواقعة والطبيب الذي قام بإجراء الولادة لأم الرضيع وإغلاق عيادته من قبل إدارة العلاج الحر، وإيداع الرضيع إحدى دور الرعاية الاجتماعية للاعتناء به، واستمرار التحقيقات في الواقعة، وإخلاء سبيل الأم، وضبط وإحضار الطبيب المتهم لاستكمال التحقيقات معه.

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