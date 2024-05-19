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منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية

مصر ليست على قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية.. ماذا يعني؟

القاهرة - العربية.نت
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أعلن وزير العمل المصري حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل، بحضور ممثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".

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وقال الوزير إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال.

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جاءت تصريحات الوزير خلال رئاسته للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره، للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.

حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية

وأشاد الوزير بالعلاقة الممتازة مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.

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