منحوا محمد رمضان الدكتوراه.. ضبط مؤسسة شهيرة تبيع شهادات مزورة

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أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر، ضبط القائمين على إحدى المؤسسات الشهيرة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية مزورة.

كما وجهت السلطات للمتهمين تهم الترويج لنشاط إجرامي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الربح المادي.

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دكتوراه فخرية لمحمد رمضان

يذكر أن هذه المؤسسة سبق أن منحت عددا من الفنانين والمشاهير شهادة الدكتوراه الفخرية، بينهم النجم محمد رمضان، والفنانة سيمون، والمطرب أبو الليف، كما سبق وأقامت المؤسسة المذكورة فعاليات في لبنان.

كما سبق وأعلنت ذات المؤسسة عن قائمة لتكريم أفضل 100 شخصية مؤثرة في مصر والعالم العربي.

وزارة التعليم تنفي صلتها بالمؤسسة

ونفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في وقت سابق وجود أية صلة للوزارة وقياداتها بهذه المؤسسة، وما تعلن عنه من مسابقات أو ترشيحات لاختيار شخصيات بارزة في مجال التعليم.

كما أكد وزير التعليم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة لاستغلال صورة قديمة لقيادات الوزارة للترويج لبيع الدكتوراه الفخرية وتكريم المبدعين مقابل الحصول على مبالغ مالية ممن يرغب في اختياره وتكريمه ضمن ما يطلقون عليهم سفراء التعليم المصري والعربي.

كيانات وهمية.. وشهادات مزورة

وانتشرت في الآونة الأخيرة المؤسسات العلمية والتعليمية الوهمية في مصر، حيث تعلن وزارة الداخلية يوميا عن ضبط أشخاص يقومون بإدارة كيانات وهمية تعمل بدون ترخيص في العديد من محافظات الجمهوري ، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى.