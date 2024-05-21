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دبابات إسرائيلية عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح - فرانس برس
دبابات إسرائيلية عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح - فرانس برس

مصر: كافة السيناريوهات متاحة للحفاظ على حق الفلسطينيين

قال مصدر رفيع المستوى إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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أكد مصدر مصري رفيع المستوى، الثلاثاء، أن احترام ⁧مصر⁩ لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال المصدر إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة، مضيفا أن مصر ⁩حذرت ⁧إسرائيل⁩ من تداعيات التصعيد في قطاع ⁧غزة،⁩ ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر ⁧رفح⁩.

مصادر: قوة الرضوان التابعة لحزب الله تسعى لإعادة التموضع بسوريا سوريا سوريا والأسد مصادر: قوة الرضوان التابعة لحزب الله تسعى لإعادة التموضع بسوريا

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد تلفزيون "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصدر رفيع المستوى أيضا، أن مصر تنفي تماما ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أي تنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن مصر رفضت أي تنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، وحذرت من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، بحسب القناة.

هذا ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، أسامة عبدالخالق، قوله إن إسرائيل تهدف إلى "التلاعب" بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى غزة.

ووفقاً لتلفزيون القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز، وصف عبد الخالق ما يحدث في رفح الفلسطينية، الاثنين، بأنه "جريمة إنسانية"، وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عنها.

وأضاف أمام جلسة للمجلس عن الأوضاع في فلسطين أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني.

وأكد مندوب مصر الدائم أن الاستمرار في العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة "أمر مرفوض".

وأشار عبد الخالق خلال كلمته إلى أن الوضع في غزة "وصل إلى حد المجاعة".

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