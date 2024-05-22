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الطلاق
طلاق - تعبيرية
خاص

تزوجها لتحسين النسل.. طلق عروسه في "الصباحية" بسبب لون عينيها

تدخل الأهل لحل المشكلة إلا أن الزوج أصر على أنه يتمسك بشرط "لون العينين" بغية "تحسين النسل"!

القاهرة - مي عبد المنعم
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في واحدة من أغرب أسباب الطلاق، أقدم مهندس على تطليق زوجته في "الصباحية" بسبب لون عينيها.

وقالت المحامية نهى الجندي، محامية الزوجة أمام محكمة الأسرة لـ"العربية.نت"، إن العروس وهي طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، فوجئت بشجار عريسها معها في "الصباحية"، حيث استيقظت من النوم بدون عدساتها اللاصقة، وكان يعتقد أن لون عينيها أخضر!

تعبيرية
تعبيرية

اتهمها بخداعه

ولم يتمالك الزوج نفسه ولم يراع فرحة العروس بالزواج الذي لم يدم أكثر من ساعات، بل اتهم العروس بخداعه وقام بتطليقها.

وحاولت العروس إفهام عريسها أنها ترتدي العدسات اللاصقة بشكل دائم بسبب مشكلة في النظر، ولا تخلعها إلا وقت النوم، كما قالت إنه لم يسألها عن لون عينيها خلال فترة الخطوبة التي دامت شهرين فقط.

تدخل الأهل لحل الخلاف

وتدخل الأهل لحل المشكلة، إلا أن الزوج أصر على أنه يتمسك بشرط "لون العينين" بغية "تحسين النسل"!

وحاول أهالي العروس توضيح الأمر للزوج، وأنه حتى لو كانت العروس بعينين خضراوين، فهذا لا يؤكد حصوله على أطفال يحملون نفس الصفة، وأنهم قد يحملون جيناته، إلا أنه رفض بشكل قاطع التراجع عن الطلاق.

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رفض توثيق الطلاق لإبخاسها حقوقها

وحكمت محكمة الأسرة لصالح العروس بالخلع من زوجها، بعد أن رفض تطليقها بشكل رسمي وإعطاءها حقوقها الشرعية، حيث إنه دخل بها وتم الزواج.

وقالت المحامية نهى الجندي، إنه بعد الحكم بالخلع، لا تزال هناك قضية تبديد المنقولات الزوجية، حيث يرفض الزوج إعطاء زوجته حقوقها الشرعية ومنقولاتها الزوجية حتى الآن.

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