اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المخرج ماندو العدل
المخرج ماندو العدل

مخرج "لأعلى سعر".. ماندو العدل يطمئن جمهوره بعد تعرضه لجلطة في القلب

من أشهر أعماله مسلسلات "لأعلى سعر"، و"أرض النفاق"، و"فاتن أمل حربي"، وأيضا أفلام "البدلة"، و"صاحب المقام"

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف المخرج ماندو العدل، تطورات حالته الصحية، بعد إعلانه عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وجلطة في القلب.

وكتب المخرج ماندو العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء :"متشكر جدا لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا".

من داخل المستشفى
من داخل المستشفى

وحول الجلطة وما مر به صحيا، قال العدل: "تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها.. الحمد لله على كل شيء".

وأعلن المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ"ماندو العدل" قبل أيام عن وعكة صحية ألمت به وجلطة في القلب، حيث نشر صورة ليده تحيط بها الأجهزة الطبية والمحاليل داخل المستشفى معلقا "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها".

كاميرات مطار القاهرة تكشف حقيقة استبدال أموال راكب بعملات محلية.. والداخلية توضح مصر كاميرات مطار القاهرة تكشف حقيقة استبدال أموال راكب بعملات محلية.. والداخلية توضح

جدير بالذكر أن المخرج ماندو العدل قام بإخراج عدد من الأعمال الشهيرة والهامة خلال فترة قصيرة، حيث بدأ مشواره بإخراج مسلسل الداعية بطولة الفنان هاني سلامة، ومن أشهر أعماله مسلسلات "لأعلى سعر"، و"أرض النفاق"، و"فاتن أمل حربي"، وأيضا أفلام "البدلة"، و"صاحب المقام"، كما ينتظر قريبا عرض أحدث أفلامه "الملحد" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد، شيرين رضا، صابرين، تأليف إبراهيم عيسى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط