مخرج "لأعلى سعر".. ماندو العدل يطمئن جمهوره بعد تعرضه لجلطة في القلب

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كشف المخرج ماندو العدل، تطورات حالته الصحية، بعد إعلانه عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وجلطة في القلب.

وكتب المخرج ماندو العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء :"متشكر جدا لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا".

وحول الجلطة وما مر به صحيا، قال العدل: "تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها.. الحمد لله على كل شيء".

وأعلن المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ"ماندو العدل" قبل أيام عن وعكة صحية ألمت به وجلطة في القلب، حيث نشر صورة ليده تحيط بها الأجهزة الطبية والمحاليل داخل المستشفى معلقا "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها".

جدير بالذكر أن المخرج ماندو العدل قام بإخراج عدد من الأعمال الشهيرة والهامة خلال فترة قصيرة، حيث بدأ مشواره بإخراج مسلسل الداعية بطولة الفنان هاني سلامة، ومن أشهر أعماله مسلسلات "لأعلى سعر"، و"أرض النفاق"، و"فاتن أمل حربي"، وأيضا أفلام "البدلة"، و"صاحب المقام"، كما ينتظر قريبا عرض أحدث أفلامه "الملحد" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد، شيرين رضا، صابرين، تأليف إبراهيم عيسى.