أول تعليق مصري على الاتهامات بعرقلة مفاوضات غزة: "إساءة نعرف دوافعها"

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تعليقاً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية، اليوم الأربعاء، أكد مصدر مصري مسؤول أن القاهرة "تستغرب" من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال المصدر إنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها "مطلعة"، معلناً التحدي إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أميركية أو إسرائيلية.

وتابع أن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، مشيراً إلى أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى بقطاع غزة جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، ونظراً لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.

وكانت وسائل إعلام غربية قد اتهمت مصر بتخريب اتفاق الهدنة الذي كان مزمعاً الانتهاء منه بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أمس الثلاثاء، إن مصر غيرت بهدوء شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في نهاية المطاف إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مساراً لإنهاء القتال مؤقتاً في غزة.