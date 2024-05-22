مصادرة أموال.. مصمم الأزياء المصري إسلام سعد يشعل التواصل من جديد

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تصدر اسم مصمم الأزياء المصري الشهير إسلام سعد محركات البحث على "غوغل" في الساعات القليلة الماضية بعد أن قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة المصرية، إخلاء سبيله عقب ضبطه بمطار القاهرة وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة.

وكانت مباحث مطار القاهرة قد ألقت القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، أمس الثلاثاء، أثناء محاولته مغادرة البلاد بمبلغ 55 ألف دولار، وكشفت التحريات الأمنية في واقعة القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة أنه أثناء تفتيشه قبل الصعود للطائرة عثر بحوزته على 55 ألف دولار أميركي، فتم ضبطه والتحفظ عليه واقتياده لقسم الشرطة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

من هو إسلام سعد؟

إسلام سعد هو مصمم أزياء مصري شهير، ذاع صيته في الوطن العربي بفضل تصاميمه المميزة، يمتلك سعد علامة تجارية تحمل اسمه، تُقدم مجموعة متنوعة من الملابس للرجال والنساء، ولديه قاعدة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من مليوني شخص على موقع التواصل "إنستغرام".

من أبرز أعماله تصميم أزياء عدد من المشاهير العرب، مثل هيفاء وهبي وأحلام ونانسي عجرم، كما صمم ملابس فيلم "الفارس" للفنان حسين فهمي، وحصل سعد على العديد من الجوائز والتكريمات.

إسلام سعد قام بإثارة الجدل بطرق مختلفة سابقا، من أبرز هذه الوقائع نشره مقطع فيديو على "تيك توك" مرتديًا بدلة سوداء مرصعة بالألماس، مشيرًا إلى أنها الأغلى في الوطن العربي بقيمة 20 مليون جنيه مصري.

وانتشر اسم إسلام سعد أيضا بعد أن أثار فستان خطيبة المطرب مسلم، الذي صممه سعد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بسرقة التصميم من مصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد، وقد نشر أحد المتابعين صورة تُظهر تشابه التصميمين، مطالبًا سعد باحترام الملكية الفكرية.