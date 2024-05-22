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عمر الشناوي طفلا مع جده الفنان كمال الشناوي
عمر الشناوي طفلاً مع جده الفنان كمال الشناوي

نعمة أم نقمة؟.. فنان شاب يتحدث عن صلة قرابته بالراحل كمال الشناوي

الفنان عمر الشناوي: المقارنة بيني وبين جدي ظالمة

القاهرة - مي عبد المنعم
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على عكس ما قد يتوقعه البعض من أن قرابته بالفنان الكبير كمال الشناوي فتحت له الأبواب لدخول مجال الفن من أوسع أبوابه، قال الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إن هذا الأمر سبّب له العديد من المشكلات.

وقال عمر الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، إنه عانى من هذا الأمر خصوصا في بدايته الفنية حيث كان الجميع يضعه دائما في مقارنة مع الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي.

الفنان عمرالشناوي
الفنان عمرالشناوي

مقارنة ظالمة

وأضاف الشناوي: "المقارنة بيني وبين جدي ظالمة، حيث مازلت في بداياتي، كما أنه كان فنانا كبيرا له تاريخ مشرف امتد لسنوات طويلة، وهو الأمر الذي يسعى فيه ليسير على خطاه".

وقال عمر الشناوي إن والده كان يرغب في العمل كممثل، لكن الفنان الراحل كمال الشناوي اختبره في مشهد وقال له إنه لا يصلح.

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دخل مجال التمثيل بالصدفة

وقال الفنان الشاب: "أنا عمري ما قلت لجدي أنا عايز أمثل"، وأشار إلى أن الصدفة لعبت دورا في حياته فلم يكن يريد أن يكون ممثلا، وهو متخرج من كلية الهندسة التي عمل في مجالها لمدة 8 سنوات، لكنه ذهب مع صديقه إلى إحدى ورش التمثيل، واستكمل التجربة حتى تم اختياره كممثل.

وأكد الفنان عمر الشناوي اعتماده على نفسه منذ تلك اللحظة، حيث شق طريقه الفني دون أن يعرف أحد أنه حفيد الفنان الكبير كمال الشناوي.

وعن أحب أدوار جده الفنان الكبير إلى قلبه، قال عمر الشناوي إنه أحب الكثير من الأعمال، من بينها فيلم "الكرنك"، وفيلم "الإرهاب والكباب"، ومسلسل "هند والدكتور نعمان".

إياد نصار وباسل خياط

وردا على سؤال حول الشخصيات الفنية التي تصلح للعب دور جده في الأعمال الفنية، رشح الشناوي الفنانين إياد نصار وباسل خياط، وقال إنهما الأقرب له لتقديم شخصية جده الراحل من وجهة نظره.

وكانت آخر أعمال الفنان عمر الشناوي هي دوره في مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، وأشاد به العديد من النقاد والمتخصصين.

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