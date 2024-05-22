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من حادث معدية أبو غالب
من حادث معدية أبو غالب

وفاة 11 وفقد 5 أخريات.. النيابة تكشف تفاصيل حادث غرق فتيات في النيل بمصر

أمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات

القاهرة – أشرف عبد الحميد
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كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل حادث سقوط سيارة تقل ركابا بالنيل في الجيزة والذي وقع أمس الثلاثاء و أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وذكر بيان للنيابة أنها تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب على متنها 25 فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، ما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.

وأسفر الحادث عن غرق 11 فتاة حيث انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن وفقد 5 ونجاة 7 وإصابة اثنتين. وكشفت التحقيقات أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها، تدهورت الحافلة إلى الخلف.

الباب الخلفي

وتابعت النيابة أن المسؤول عن تشغيل المعدية لم يغلق بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، ما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، فيما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

من حادث غرق معدية أبو غالب
من حادث غرق معدية أبو غالب

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة.

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وقررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.

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