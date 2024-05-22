"قلع الحزام وقالي عندي سكر".. الفنانة هلا السعيد تتهم سائقاً بالتحرش

دقيقتان للقراءة

كشفت الفنانة المصرية هلا السعيد، اليوم الأربعاء، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة توصيل ذكي، مؤكدة انفعالها على السائق بعد أن قام بإيقاف السيارة وخلع حزامه قائلا إنه مريض سكر.

وأوضحت السعيد من خلال فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" أنها تعرضت للتحرش من السائق وقالت: "أنا حاليا أقف على محور الضبعة"، مؤكدة أنها وجدت السائق يصف السيارة وينزل منها و"قال لي إن السيارة سخنت، ونظرت خلفي وجدته يفك حزام البنطلون فنزلت من السيارة وركضت مسرعة، لأجده يقول لي متخافيش متخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية أدخل الحمام".

وتابعت هلا السعيد قائلة: "نزلت من السيارة وتركت حقيبتي وأشيائي بداخلها والحمدلله أنني كنت أتحدث في الهاتف قبل وقوف السيارة، واتصلت بأحد أصدقائي قلت له إنني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبا ذلك ما جعل السائق يشعر بالخوف، والحمدلله أننا في الصباح وأنني مازلت قريبة من منزلي".

"لازم يتحاسبوا"

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في سياسات جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".

يذكر أن آخر حوادث تطبيقات النقل الذكي بحق الفتيات في مصر كان حادث "نبيلة عوض" التي تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب من قبل سائق قبل أسبوع تحت تهديد سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية في اليد والرأس.

كما سبقتها حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة على طريق السويس السريع خوفا من تحرش السائق بها، ما أدى إلى وفاتها بعد أيام من الغيبوبة متأثرة بإصاباتها.

يذكر أن هلا السعيد شاركت مؤخراً فى مسلسل "حدوتة منسية" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، وهو بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، وغيرهم.