بسبب الحر.. نار تشتعل بعربة قطار في مصر

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تسببت درجات الحرارة المرتفعة والموجة الحارة التي تشهدها مصر بنشوب حريق في عربة قطار بضاعة محمل بالمواد البترولية، اليوم الخميس، على خط القاهرة - أسوان أمام قرية الكراعي دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج بصعيد مصر.

عربة الوقود

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من محطة سكة حديد المراغة يفيد بنشوب حريق في عربة قطار محمل بالوقود أثناء المرور على شريط السكة الحديد أمام محطة المراغة بسوهاج.

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فانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران، كذلك فصل عربة القطار المشتعلة حتى لا تنتقل النيران إلى بقية العربات وتتسبب في انفجار خزانات الوقود.

موجة حر

يذكر أن مصر تعاني منذ أسبوع من موجة حارة تضرب البلاد.

وكسرت درجات الحرارة حاجز الـ43 درجة في بعض المحافظات، وهو الأمر غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام، حيث لم يحل فصل الصيف بعد.