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الفنانة مي سليم (أرشيفية)

تزامناً مع طرح آخر أعمالها.. مي سليم تتعرض لحادث كبير

القاهرة - مي عبد المنعم
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كشفت شقيقة الفنانة مي سليم عن تعرضها لحادث سير كبير، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت الفنانة دانا حمدان على إنستغرام، صورة لسيارة شقيقتها المحطمة جراء الحادث ما يدل على أن التصادم كان عنيفاً.

كما أوضحت أن سائق إحدى سيارات النقل الثقيل صدم سيارة مي وهرب، مضيفة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري".

سيارة مي سليم بعد الحادث
سيارة مي سليم بعد الحادث

"بيبقوا نازلين ينتحروا"

كذلك طمأنت الجمهور على صحة شقيقتها، مؤكدة أنها بخير.

فيما أردفت: "بجد بعض سواقين الترلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل".

مي سليم على بوستر فيلم "بنقدر ظروفك"
مي سليم على بوستر فيلم "بنقدر ظروفك"

يشار إلى أن الحادث تزامن مع طرح آخر أعمال مي سليم في دور العرض السينمائي أمس، وهو فيلم "بنقدر ظروفك" من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسول.

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