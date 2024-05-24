انتهاء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان.. الخارجية تكشف التفاصيل

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بعد اشتباكات وأعمال عنف نتج عنها عدد من الإصابات في صفوف الجالية العربية والمصرية في قيرغيزستان، أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاحها في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان بشكل نهائي، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين واصطحابهم إلى مقر إقامتهم.

احتواء الأزمة

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سفارة مصر في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في دولة قيرغيزستان، نجحت في إنهاء الأزمة بشكل نهائي للطلاب المصريين هناك، وذلك على خلفية المشاجرات والاعتداءات التي انخرطوا فيها مع عدد من الشباب المحلي هناك.

تغيير موعد الامتحانات

كما كشف أبو زيد عن جهود الخارجية المصرية لاحتواء أية آثار سلبية ونفسية للطلاب جراء الواقعة وما مروا به من أحداث، حيث التقت البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان مع رئيس جامعة IMU المسجل بها أكثر من 530 طالبا مصريا، ونجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب أكاديميا، حيث وافق رئيس الجامعة على تبكير موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكراً إلى مصر، كما تم السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الإجازة الصيفية تداركاً للآثار السلبية على نفسية الطلاب.

الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية

كذلك بين أن رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى "بيشكيك"، عقد لقاءً موسعاً مع أقطاب من الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قيرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع وتصوراتهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة الطلبة في قيرغيزستان.

وقد تم خلال الاجتماع عقد لقاء افتراضي مع الطلاب المصريين المقيمين في مناطق متفرقة في قيرغيزستان لطمأنتهم والاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن السيد سامح شكري وزير الخارجية كان قد وجه بإيفاد بعثة قنصلية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك فور اندلاع الاحداث، للاطمئنان على أبنائنا الطلاب واستقرار أوضاعهم، وكذلك المساهمة في الحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية لهم.

خلفية الأزمة

يأتي هذا بعد اشتباكات وأعمال عنف نتج عنها عدد من الإصابات في صفوف الجالية العربية والمصرية في قيرغيزستان، وورود عدد من الاستغاثات والاستفسارات من عدد من أولياء أمور الطلبة المصريين حول الأوضاع بأحد الجامعات في قيرغيزستان، وما تناولته وسائل الإعلام حول وقوع اشتباكات في الحرم الجامعي وسقوط مصابين.

وتعرض مجموعة من الطلاب المصريين والعرب في جمهورية قيرغيزستان لهجوم من قبل مجهولين في محل سكنهم، ما أسفر عن سقوط جرحى، ومحاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.

وأكدت سلطات قيرغيزستان، السبت، وقوع إصابات بين الطلاب المصريين والأجانب، في محل سكنهم، جراء الهجوم، حيث أصيب نحو 29 شخصا، وأوضحت السلطات المحلية أن حالة كل المصابين مستقرة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة القرغيزية.