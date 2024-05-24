إسرائيل تنشر صورة صحفي مصري على أنه قيادي بالقسام

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نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صورة عضو مجلس الشيوخ والصحفي المصري محمد شبانة على أنها لأحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

الصحفي المصري محمد شبانة: ادعاءات الاحـ ـتلال بأني أحد قادة كتـ ـائب القـ ـسام ناتج عن جهل#تضامنا_مع_فلسطين#من_غزة_هنا_القاهرة#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/fpD2xbF2tY — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 24, 2024

"قائد لواء رفح"

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عملية اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام محمد شبانة قد فشلت.

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"فبركة للأحداث"

من جانبه، علق الناقد الرياضي محمد شبانة خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "لست منزعجا ولا مندهشا، واستقبلت الأمر بسخرية، الموقف قد يكون طريفا، فهذا جهل وتخلف وفبركة للأحداث".

"صورة من غوغل"

وسخر من الخطأ الكبير الذي وقع فيه جهاز الشاباك، والذي يفترض أنه أحد أقوى الأجهزة الأمنية في إسرائيل، قائلا: "في ظل حالة الارتباك الإسرائيلي فإنهم يلجأون لغوغل" للوصول لأي صورة، بعد إدخال الاسم عليه شيء مضحك".

وقال إنه ينوي مقاضاة إسرائيل واتخاذ إجراءات قانونية والحصول على تعويض مالي كبير يتبرع به لصالح القضية الفلسطينية.