اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الاعلامي المصري محمد شبانة
الصحفي المصري محمد شبانة

إسرائيل تنشر صورة صحفي مصري على أنه قيادي بالقسام

القاهرة - العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صورة عضو مجلس الشيوخ والصحفي المصري محمد شبانة على أنها لأحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

"قائد لواء رفح"

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عملية اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام محمد شبانة قد فشلت.

مادة اعلانية

"فبركة للأحداث"

من جانبه، علق الناقد الرياضي محمد شبانة خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "لست منزعجا ولا مندهشا، واستقبلت الأمر بسخرية، الموقف قد يكون طريفا، فهذا جهل وتخلف وفبركة للأحداث".

"صورة من غوغل"

وسخر من الخطأ الكبير الذي وقع فيه جهاز الشاباك، والذي يفترض أنه أحد أقوى الأجهزة الأمنية في إسرائيل، قائلا: "في ظل حالة الارتباك الإسرائيلي فإنهم يلجأون لغوغل" للوصول لأي صورة، بعد إدخال الاسم عليه شيء مضحك".

وقال إنه ينوي مقاضاة إسرائيل واتخاذ إجراءات قانونية والحصول على تعويض مالي كبير يتبرع به لصالح القضية الفلسطينية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
محاكمة في فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في سوريا محاكمة في فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط