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صورة محمد صلاح من حسابه على إنستغرام

شعره الكيرلي اختفى.. محمد صلاح يصدم محبيه "حلق على الزيرو"

القاهرة - مي عبد المنعم
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فاجأ نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح متابعيه بـ"لوك" جديد تخلى فيه عن علامته المميزة على مدار سنوات، ألا وهي شعره الطويل الـ"كيرلي".

فقد نشر صلاح صورة له على حسابه في إنستغرام اليوم الجمعة، بعد حلاقة شعره كاملاً، في حين احتفظ بذقنه كالمعتاد.

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لتنهال التعليقات بالآلاف خلال ساعة واحدة فقط من نشر الصورة، بين منتقد حزين وبين من أثنى على المظهر الجديد.

28 هدفاً

يأتي ذلك فيما يستعد صلاح لخوض تجربة جديدة مع مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت، الذي تولى المسؤولية خلفاً للألماني يورغن كلوب بنهاية موسم 2023 – 2024.

وساهم النجم المصري في تسجيل 28 هدفاً مع ليفربول خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما اختير ضمن قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز، بالموسم الحالي.

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