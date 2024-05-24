فيديو زوجها يقبل قدمها شغل المصريين.. هكذا علقت العروس السورية

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لا يزال عروسا مصر يشغلان مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن انتشر مقطع فيديو العريس وهو يقبل قدم زوجته المستقبلية.

إلا أن وراء هذا الموقف علاقة مودة واحترام، وفق ما كشف الاثنان.

موقف لا ينسى!

فقد تبيّن أن العروس السورية سوزان رسلان، البالغة من العمر 40 عاماً، التقت عريسها ووقعت في حبه إثر موقف إنساني أخلاقي.

وقالت في تصريح لـ"العربية.نت"، إنها مرّت بأزمة وفترة صعبة، وفجأة وجدت عريسها مساعداً وسانداً، حيث ترك لها منزله لترتاح مع أولادها.

كما أضافت أنها أحبت في عريسها الصدق والمروءة والأمان.

وروت الموقف الذي عكس لها شهامته، حينما كانت تمر بأزمة كبيرة فوقف إلى جانبها وساعدها، وقال لها: "بيت أخوكي مفتوح لكِ ولأبنائك وسوف أترك المنزل لكم".

وكان العروسان أثارا ضجة كبيرة بسبب فيديو انتشر من زفافهما يقبل فيه العريس قدم عروسته.

وحين سُئل العريس المصري محمود عبد النبي البالغ من العمر 50 عاماً، قال لـ"العربية.نت"، إنه كان يبحث عن أنثى تقدر قيمته وتطلب هي منه الزواج، وهو ما فعلته "سوزان" حيث طلبت منه الزواج بالفعل.

فكان رده عليها أنه سوف يقيم لها حفل زفاف "يتعجب له الجميع". وأضاف أنه لم يُقدم على هذا التصرف حتى يصبح حديث الناس، ولا يتعمد تصدر "التريند"، لكنه فعل ذلك لأنه يحبها بالفعل، ووجد أنها تستحق أكثر من ذلك، حيث إنها طلبت منه الزواج وأعطته قدره وقيمته، فكان لابد أن يمنحها أكثر مما تتوقع، حتى لو كان غريبا على البعض، أو حتى يعرضه للانتقاد.

تصرف لافت

يذكر أن الفيديو كان شغل الأوساط المصرية بعد انتشاره بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قسم الآراء بين مؤيد ومعارض.

من جانبه، قال مصور مقطع الفيديو، ويدعى كريم ماجد، إنه وجد تصرف العريس لافتا للانتباه وغريبا على المجتمع، فأقدم على توثيق تلك اللحظة.