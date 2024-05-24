سحلوا كلباً وعذبوه وسط القاهرة.. جديد مشهد أغضب المصريين

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على مدى اليومين الماضيين، انشغل المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لشخصين يستقلان دراجة نارية ويعذبان كلباً في شوارع القاهرة.

فقد أظهر الفيديو، الذي حذف لاحقاً لبشاعته، شخصين يستقلان دراجة نارية ويربطان كلباً أبيض من رقبته ويقومان بسحله في الشارع.

غضب ومطالبات بالمعاقبة

ما أثار غضب واستياء رواد وسائل التواصل الذين استنكروا الواقعة، متسائلين حول كيفية امتلاك الشابين للكلب الذي يبدو غالياً ومسروقاً.

كما وصف كثيرون ذلك التصرف بعديم الرحمة، وسط مطالبات بضرورة محاكمتهما أمام القانون لينالا جزاءهما.

فيما تساءل كثيرون إن كان الكلب لا يزال على قيد الحياة ويحتاج لتدخل فوري وإنقاذ.

كذلك عرض العديد التبرع لإنقاذه، داعين للمساعدة في تحديد مكانه.

في حين أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط الشابين. ونشرت في بيان مساء أمس الخميس، صورة لهما بعد ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية التي استخدمت بالحادثة التي وقعت في منطقة عابدين بالعاصمة القاهرة. كما أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.