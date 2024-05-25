انهيار عقار من 4 طوابق في الإسكندرية.. وانتشال 3 جثث

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انتشلت قوات الحماية المدنية في مصر، فجر السبت، 3 جثث من تحت أنقاض عقار من 4 طوابق انهار في حي وسط بشارع الباب الجديد في الإسكندرية.

في التفاصيل، انتشلت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ، جثتين أحدهما طفل تصادف مروره من أمام العقار لحظة انهياره، وكذلك جثة عامل يبلغ من العمر 50 عاما كان يقوم بأعمال ترميم داخل العقار وبعد ساعات انتشلت الجثة الثالثة.

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والجثث لطفل يُدعى ممدوح سعد 10 سنوات، وعامل يُدعى محمد جابر السيد سلامة 50 عاما، والجثة الثالثة لطفل لم تعرف هويته حتى الآن.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العقار عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، خال من السكان.

ووفقًا لحي وسط، تبين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومهندسي الحي، أن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة وإخلاء.