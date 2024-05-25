اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من عقار الإسكندرية المنهار
من عقار الإسكندرية المنهار

انهيار عقار من 4 طوابق في الإسكندرية.. وانتشال 3 جثث

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انتشلت قوات الحماية المدنية في مصر، فجر السبت، 3 جثث من تحت أنقاض عقار من 4 طوابق انهار في حي وسط بشارع الباب الجديد في الإسكندرية.

مصر لإسرائيل: امتثلوا لقرارات محكمة العدل الدولية العرب والعالم مصر لإسرائيل: امتثلوا لقرارات محكمة العدل الدولية

في التفاصيل، انتشلت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ، جثتين أحدهما طفل تصادف مروره من أمام العقار لحظة انهياره، وكذلك جثة عامل يبلغ من العمر 50 عاما كان يقوم بأعمال ترميم داخل العقار وبعد ساعات انتشلت الجثة الثالثة.

مادة اعلانية

والجثث لطفل يُدعى ممدوح سعد 10 سنوات، وعامل يُدعى محمد جابر السيد سلامة 50 عاما، والجثة الثالثة لطفل لم تعرف هويته حتى الآن.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العقار عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، خال من السكان.

ووفقًا لحي وسط، تبين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومهندسي الحي، أن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة وإخلاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
محاكمة في فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في سوريا محاكمة في فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط