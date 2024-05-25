غرامة مليون جنيه.. السجن المشدد لمهرب شباب مصر لأوروبا

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمصر، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بتهريب المهاجرين إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وتغريمه مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 18318 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2023 شرق القاهرة، عن انضمام المتهم "عثمان.م"، لجماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين إلى الخارج، بطريقة غير شرعية بغرض الحصول على مقابل مادي، وعلى الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها، اليوم السبت.

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يذكر أن محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية في مصر، قد قضت الشهر الماضي، بمعاقبة عصابة لتهريب الشباب المهاجرين للخارج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم برد 17 مليونا و200 ألف جنيه، قيمة الأموال التي تحصلوا عليها من المواطنين.

وجاء في أوراق القضية السابقة التي طالعتها المحكمة المصرية أن عصابة مكونة من 9 أشخاص يتزعمهم محاسب بشركة مقاولات كبرى، وشقيقه الذي ينتمي لجماعة الإخوان، تخصصت في تهريب المهاجرين من الشباب والأطفال راغبي السفر إلى أوروبا عبر ليبيا.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي انتشروا في عدة محافظات هي المنصورة والإسكندرية والغربية والجيزة والمنوفية، واستخدموا عددا من الشباب والأطفال تحت سن 18 سنة، بزعم تسفيرهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، وجرى تحصيل مبالغ مالية منهم قاربت 200 ألف جنيه من كل شخص.

وعمل أفراد العصابة على تجميع الشباب راغبي الهجرة في أحد المخازن التابعة لهم بالإسكندرية، ونقلهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر البحر، وهناك استقبلهم أحد أفراد العصابة، وحجزهم في أحد الأماكن الصحراوية.

أوراق القضية كشفت أن العصابة تمكنت من تسفير حوالي 11 شخصا إلى ليبيا، وكانت تستعد لتسفير 16 شخصا آخرين، تم ضبطهم في مطروح وفي الإسكندرية.

وبينت الأوراق أن الأجهزة الأمنية رصدت التحويلات المالية التي وردت إلى المتهمين من راغبي السفر، عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، وجرى حصر الأموال المدفوعة للعصابة وقدرت بأكثر من 17 مليون جنيه.