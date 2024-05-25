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صفة واحدة تجمع ضحاياه.. القبض على سفاح النساء في مصر

دبي - العربية.نت
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توصلت وزارة الداخلية المصرية إلى فك اللغز الذي حير المصريين الساعات الماضية فقد، ألقت الأجهزة الأمنية فجر السبت القبض على "سفاح النساء"، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية.

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"ضحاياه من فتيات الليل"

فقد كشفت تحريات الأمن العام تفاصيل حول السفاح الذي ألقي القبض عليه في القاهرة، موضحة أن المتهم يدعى كريم ومن مواليد ١٩٨٧ وكان يعمل معلما وبعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة.

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كما أشارت أن المتهم طلق زوجته منذ 4 سنوات، وجميع اللاتي قتلهن "فتيات ليل" من القاهرة.

العثور على الجثث في الصحراء

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد أفادت بالعثور على 3 جثث في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وذلك في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر فإن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن مرتكب واحد لوقائع القتل الثلاث.

وشكلت أجهزة الأمن فرق بحث من مديريات أمن القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لكشف غموض الحادث وضبط الجاني.

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