جديد "طالبة العريش".. براءة المتهم بنشر أخبار كاذبة

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ما زالت تداعيات قضية نيرة صلاح المعروفة إعلاميا بـ "طالبة العريش" أو "فتاة العريش" مستمرة في أروقة القضاء المصري.

فقد قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، براءة المتهم الرئيسي بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكان "البلوغر موسيلفا" وصل إلى المحكمة الاقتصادية في وقت سابق اليوم، لحضور جلسة الحكم عليه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأمرت النيابة العامة المصرية بإحالة 11 متهماً جديدا بينهم هاربون خارج البلاد إلى المحاكمة الجنائية، لنشرهم أخباراً كاذبة في الواقعة.

نشر أخبار كاذبة

كما قالت النيابة إن المتهمين نشروا أخبارا وإشاعات كاذبة، من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها الطالبة نيرة صلاح محمود، بجامعة العريش.

بالإضافة لاستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وانتدبت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه.

هاربون خارج البلاد

كذلك كشفت التحقيقات اضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة الطالبة.

وتضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل.

كذلك طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، مشيرة إلى أنه تحددت جلسة 28 أبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.

يوتيوبر شهير وشهرته موسيلفا

وكانت النيابة المصرية قد وجهت اتهامات لشخص آخر غير المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو يوتيوبر شهير يتابعه ملايين الأشخاص.

وفي بيان رسمي، أعلنت النيابة العامة أنه تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة، تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة مضيفة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قام بفحصها وأكدت قيام المتهم بإدارة حساب يسمى "موسيلفا" بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، واليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتبين أن اليوتيوبر اسمه محمد علي وشهرته موسيلفا من محافظة الشرقية شمال البلاد، يبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم متوسط، ويعمل تاجر ملابس ونشط جدا على موقعي اليوتيوب والتيك توك، ويتابعه عليهما نحو 6 ملايين متابع.

وفيما ضمنت حسابات اليوتيوبر معلومات مزعومة مثل التقاط المتهمين في واقعة وفاة نيرة صورًا مخلة لها وقيامهم بتهديدها بنشرها وقتلها بالسم، زاعما كذلك أن القائمين على إدارة الكلية تقاعسوا عن تقديم العون لها لنفوذ أقارب المتهمين.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم أنه أعد ونشر مقطعا على حساباته تضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة، من دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله، بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.

يذكر أن محكمة جنايات العريش، حكمت بالسجن 3 سنوات على المتهمين طه وشروق في ابتزار طالبة العريش الذي أدى إلى انتحارها.

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات شمال العريش في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طالبة العريش" على أن القضية هي جريمة تهديد بأمور خادشة للشرف، فالمجني عليها نيرة صلاح الزغبي طالبة في الصف الأول بكلية الطب البيطري نشأت في أسرة بسيطة كانت تحلم بأن تحصل على شهادة الطب، حيث شهد لها الجميع بحسن سيرة السمعة، ولكن المتهمين أفسدوا حياتها.