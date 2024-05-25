اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
هلال العيد
هلال العيد

إليكم موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.. مركز مصري يكشف

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، طه رابح، اليوم السبت، عن أول أيام عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات لهذا العام.

فرقة أثارت السخرية في صعيد مصر.. قصة فيلم مصري يفوز بجائزة "كان" ثقافة وفن فرقة أثارت السخرية في صعيد مصر.. قصة فيلم مصري يفوز بجائزة "كان"

فقد كشف رابح في بيان نشره المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن غرة شهر ذي الحجة فلكيا للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024 وفقاً للحسابات الفلكية.

الأحد 16 يونيو عيد الأضحى

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى فلكيا يوم الأحد، الموافق 16 يونيو المقبل.

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن "هلال شهر ذي الحجة سيُولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 يونيو المقبل".

يوم الرؤية

كذلك أوضح أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين (12 - 20 دقيقة)".

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية "أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1-28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا، حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب"، بحسب البيان.

وأوضح طه رابح أن "ذلك طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط