من هي البلوغر المصرية هدير عبد الرازق المتهمة بنشر الفسق والفجور؟

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انتشر اسم البلوغر المصرية هدير عبدالرازق على محركات البحث، بعد أن ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر القبض عليها، من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

ولكن من هي هدير عبد الرازق؟ هي ابنة لأبوين مصريين، تبلغ من العمر حوالي 30 عاما. وتعرّف نفسها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، بأنها ناشطة اجتماعية، ومطلقة وليس لديها أولاد.

تمتلك هدير عبد الرازق العديد من الحسابات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك - تيك توك – إنستغرام".

بلغ عدد المتابعين لها على الفيسبوك حوالي 82 ألف متابع، أما على منصة التيك توك فقد وصل عدد المتابعين لها إلى 1.2 مليون.

رجل يكبرها بـ 20 عاما

تزوجت هدير من رجل خمسينيّ، يدعى فايز فتحي، يدير ملهى ليليًّا، وانفصلت عنه، وظهرت في فيديو، تذم فيه بشدة، بدعوى السماح لزوجته الأولى بالتعدي عليها، والتدخل في شؤونها، انفصلت عنه عام 2022، وذلك بعد زواج دام 3 سنوات.

وقامت هدير بإهانة زوجها عبر الفيديوهات التي تنشرها، مدعية أنه ليس رجلًا، وفي بث مباشر آخر، شنت هجومًا على طليقها وإحدى زوجاته الثلاث، مؤكدة أنها تعرضت للظلم.

زواج هدير عبد الرازق وحمدي عاشور

وفي نهاية 2023، سادت حالة من الجدل حول زواج هدير عبد الرازق، من شاب يدعى حمدي عاشور، حيث أعلنت من خلال عدد من مقاطع الفيديو على حسابها في تيك توك، تظهر فيه مرتدية فستان زفاف، مؤكدة أنهما عقد القران.

وشكك المتابعين، في زواج هدير وحمدي، وأن ما تفعله من أجل تصدر التريند، خاصة وأنها تظهر من دون ميكاج ولا معازيم، حيث ظهر الاثنان بمفردهما.

القبض على هدير عبدالرازق

وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية فإنه لم يسبق ضبط البلوغر هدير عبد الرازق في أي قضايا مخلة بالآداب العامة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على البلوغر هدير عبد القادر، عن أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة بالآداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، حيث تبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيدة، عبر موقع فيسبوك، والحكم الأول هو غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهرا وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف أيضًا.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت نشر البلوغر هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

ورصدت الجهات المعنية بمباحث الآداب العامة، نشاط البلوغر هدير عبد الرازق منذ حوالي 3 أشهر، حتى صدر أمر بضبطها وإحضارها عما ارتكبته، وتم القبض عليها صباح اليوم الأحد.