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هدير عبد الرازق
البلوغر المصرية هدير عبد الرازق (من فيديوهات البلوغر على السوشيال ميديا)

"نشرت فيديوهات تحرض على الفجور".. القبض على البلوغر المصرية هدير عبد الرازق

أجهزة الأمن المصرية رصدت نشر البلوغر هدير عبدالرازق، عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور

القاهرة - مايسة السروي
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر، القبض على البلوغر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر البلوغر هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يذكر أن أحد المحامين المصريين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع.

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وأكد المحامي في بلاغه بأن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت، حسب ما نشره حينها موقع "القاهرة 24" الإخباري.

وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.

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