مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ساويرس
نجيب ساويرس

ساويرس يناشد المسؤولين بإدخال مصابي رفح لمصر ويعلن التكفل بمصاريف علاجهم

جاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس، عندما وجه له أحد متابعيه طلبا بشأن مصابي غزة

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وجه رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، رسالة للمسؤولين في مصر، ناشدهم فيها بالسماح بإدخال المصابين من أهل غزة إلى مصر، وذلك لعلاجهم، بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين المدنيين.

وأكد المهندس نجيب ساويرس أنه سيتكفل بمصاريف علاج المصابين من أهل غزة، بعد سماح المسؤولين بدخولهم لمصر، قائلًا: "سأتكفل أنا بمصاريف العلاج برجاء الاستجابة".

وكتب نجيب ساويرس رسالة على حسابه بمنصة "إكس"، وجهها للمسؤولين في مصر: "أناشد المسؤولين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر وسأتكفل أنا بمصاريف العلاج برجاء الاستجابة ولكم خالص الامتنان والثواب..".

وجاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس، عندما وجه له أحد متابعيه طلبا بشأن مصابي غزة، قال فيه: "مطلوب منك كرجل مصري صعيدي أن تتدخل لخروج أهل غزه المصابين للعلاج وأنت بعون الله قادر على ذلك".

تحريات مصر تكشف طقوسا غريبة قام بها "سفاح النساء" قبل قتل ضحاياه مصر خاص تحريات مصر تكشف طقوسا غريبة قام بها "سفاح النساء" قبل قتل ضحاياه

وكان المهندس نجيب ساويرس قد علق غاضبًا وحزينا على القصف الإسرائيلي على رفح فقال: "كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء… قتل وحرق الأبرياء فى رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر… وماتت الإنسانية..".

جدير بالذكر أن إسرائيل استهدفت، أمس الأحد، مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية، التي تم تصنيفها في السابق مناطق آمنة، وتضم آلاف النازحين.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 30 قتيلا سقطوا بسبب القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بعد إدانته فى قضية "شراء الصمت"..هل يستطيع ترمب الترشح للرئاسة؟ بعد إدانته فى قضية "شراء الصمت"..هل يستطيع ترمب الترشح للرئاسة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط