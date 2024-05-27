ساويرس يناشد المسؤولين بإدخال مصابي رفح لمصر ويعلن التكفل بمصاريف علاجهم

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وجه رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، رسالة للمسؤولين في مصر، ناشدهم فيها بالسماح بإدخال المصابين من أهل غزة إلى مصر، وذلك لعلاجهم، بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين المدنيين.

وأكد المهندس نجيب ساويرس أنه سيتكفل بمصاريف علاج المصابين من أهل غزة، بعد سماح المسؤولين بدخولهم لمصر، قائلًا: "سأتكفل أنا بمصاريف العلاج برجاء الاستجابة".

اناشد المسؤلين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر و سأتكفل انا بمصاريف العلاج برجاء الإستجابة و لكم خالص الإمتنان و نص الثواب .. https://t.co/x05DuCQSY1 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 27, 2024

وكتب نجيب ساويرس رسالة على حسابه بمنصة "إكس"، وجهها للمسؤولين في مصر: "أناشد المسؤولين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر وسأتكفل أنا بمصاريف العلاج برجاء الاستجابة ولكم خالص الامتنان والثواب..".

وجاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس، عندما وجه له أحد متابعيه طلبا بشأن مصابي غزة، قال فيه: "مطلوب منك كرجل مصري صعيدي أن تتدخل لخروج أهل غزه المصابين للعلاج وأنت بعون الله قادر على ذلك".

وكان المهندس نجيب ساويرس قد علق غاضبًا وحزينا على القصف الإسرائيلي على رفح فقال: "كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء… قتل وحرق الأبرياء فى رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر… وماتت الإنسانية..".

كفاية إجرام .. ما ذنب الابرياء… قتل و حرق الأبرياء فى رفح .. يا رب تدخل انت فلقد عجز البشر …و ماتت الإنسانية .. — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 26, 2024

جدير بالذكر أن إسرائيل استهدفت، أمس الأحد، مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية، التي تم تصنيفها في السابق مناطق آمنة، وتضم آلاف النازحين.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 30 قتيلا سقطوا بسبب القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية.