بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.. ليلى طاهر: أنا بخير

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انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية ليلى طاهر، لتستحوذ الأنباء على اهتمام عدد كبير من جمهورها ومحبيها، ما دفع الفنانة القديرة للرد والتوضيح.

"أنا بخير"

وقالت الفنانة ليلى طاهر لوسائل إعلام محلية، إنها لا تشكو من أي مشكلات صحية، ولا تعلم سبب انتشار هذه الأخبار أو مصدرها.

وأضافت أنها بخير وسط أسرتها، وتريد أن تحيا في سلام بعيدا عن هذه الأنباء المزعجة.

وتابعت ليلى طاهر: "أنا بخير وصحتي كويسة الحمد لله، وأي حاجة مكتوبة عن صحتي كاذبة، ومش عارفة ليه السوشيال ميديا والمواقع بيطلعوا الأخبار دي عن الفنانين الكبار".

شائعات بسبب الفراغ

وقالت ليلى طاهر إن البعض يعاني من فراغ في حياته، فيتوجه إلى إطلاق الشائعات لجذب الاهتمام على حساب السلام الشخصي والإزعاج لآخرين.

ونفى عدد من المقربين للفنانة ليلى طاهر عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ووسائل الإعلام مؤخراً، ما تردد حول حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة، مؤكدين تواجدها داخل منزلها ومشاركتها بالأعمال الخيرية وحضور بعض المناسبات الخاصة.

أهم أعمالها

يذكر أن الفنانة ليلى طاهر قدمت العديد من الأفلام، أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، زمان يا حب، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، المراهقان، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، و من المسلسلات التي شاركت فيها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج.

وحصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي في فبراير 2018 في دورته الثانية.