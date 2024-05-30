مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ليلى طاهر
الفنانة ليلى طاهر

بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.. ليلى طاهر: أنا بخير

الفنانة المصرية القديرة قالت لوسائل إعلام محلية إنها لا تشكو من أي مشكلات صحية، ولا تعلم سبب انتشار هذه الأخبار أو مصدرها

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية ليلى طاهر، لتستحوذ الأنباء على اهتمام عدد كبير من جمهورها ومحبيها، ما دفع الفنانة القديرة للرد والتوضيح.

الفنانة ليلى طاهر
الفنانة ليلى طاهر

"أنا بخير"

وقالت الفنانة ليلى طاهر لوسائل إعلام محلية، إنها لا تشكو من أي مشكلات صحية، ولا تعلم سبب انتشار هذه الأخبار أو مصدرها.

وأضافت أنها بخير وسط أسرتها، وتريد أن تحيا في سلام بعيدا عن هذه الأنباء المزعجة.

وتابعت ليلى طاهر: "أنا بخير وصحتي كويسة الحمد لله، وأي حاجة مكتوبة عن صحتي كاذبة، ومش عارفة ليه السوشيال ميديا والمواقع بيطلعوا الأخبار دي عن الفنانين الكبار".

الفنانة ليلى طاهر
الفنانة ليلى طاهر

شائعات بسبب الفراغ

وقالت ليلى طاهر إن البعض يعاني من فراغ في حياته، فيتوجه إلى إطلاق الشائعات لجذب الاهتمام على حساب السلام الشخصي والإزعاج لآخرين.

ونفى عدد من المقربين للفنانة ليلى طاهر عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ووسائل الإعلام مؤخراً، ما تردد حول حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة، مؤكدين تواجدها داخل منزلها ومشاركتها بالأعمال الخيرية وحضور بعض المناسبات الخاصة.

إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح حتى تحرير الأسرى غزة تحت النار إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح حتى تحرير الأسرى

أهم أعمالها

يذكر أن الفنانة ليلى طاهر قدمت العديد من الأفلام، أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، زمان يا حب، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، المراهقان، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، و من المسلسلات التي شاركت فيها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج.

وحصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي في فبراير 2018 في دورته الثانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط