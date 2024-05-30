بعد تقليص الدعم.. تعرف على رحلة رغيف الخبز المصري على مر السنين

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على مدار سنوات طويلة، كانت محاولات الحكومة المصرية لتقليص الدعم عن كثير من السلع الرئيسية، لكن دوما ما كانت الحكومة تتجنب رفع سعر رغيف الخبز، نظرا لحساسية هذا الأمر بالنسبة للمواطن المصري على مر السنين.

انتفاضة الخبز

واتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات لخفض الدعم على سلع أساسية من بينها الخبز عام 1977 في عهد الرئيس السادات، ما أدى إلى أحداث شغب، عرفت وقتها باسم "انتفاضة الخبز"، قبل أن تتراجع الحكومة عنها بسبب الضغط الشعبي.

وظل سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر ثابتا في سبعينيات القرن الماضي عند نصف قرش فقط حتى منتصف عام 1980، عندما قررت الحكومة زيادة سعره إلى قرش واحد.

من قرش الى قرشين.. ثم 5 قروش

غير أن إصلاحات جديدة للحكومة دفعتها لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى قرشين في عام 1984، واستقر عند هذا المستوى حتى عام 1988 حينما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش.

واستمر سعر رغيف الخبز المدعم في مصر 5 قروش على مدار 36 عاما حتى وقتنا الحالي، رغم التضخم المتكرر والأزمات الاقتصادية العالمية، وغيرها من أزمات اقتصادية مرت على مصر خلال ثورتي 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث، وثورة 30 يونيو 2013.

ولدى تحرير البنك المركزي المصري لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي عام 2016، وما تلاه من ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع والخدمات، إلا أن الحكومة المصرية لم تقدم على خطوة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم وقت هذا الظرف الكبير.

20 رغيف بثمن سيجارة!

وفي عام 2021، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحريك سعر رغيف الخبز قائلاً: "جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 صاغ يزيد ثمنه.. مش معقولة أدى 20 رغيف بثمن سيجارة".

اقتراحات وتأجيل

واقترحت حكومة مصطفى مدبولي تحريك سعر رغيف الخبز المدعم أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه دائما ما كان يواجه الاقتراح برفض شعبي كبير، وغالبا ما كانت تخرج النخبة من المثقفين على وسائل الإعلام المختلفة لتحذر الحكومة من تبعات هذا القرار على الدولة المصرية، لتؤجل بعدها الحكومة قرارها إلى وقت آخر.

150 رغيفاً شهرياً للفرد الواحد

ووفقا لإحصاءات حكومية مصرية، فإن مصر تقدم الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم المواد الغذائية، وبموجب هذا البرنامج يتم صرف 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعوم للفرد الواحد، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014 وحتى الآن.

رفع رغيف الخبز من أول يونيو

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم الى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وقال مدبولي إن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة هي 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ5 قروش فقط.

120 مليار جنيه قيمة دعم الخبز سنوياً

وذكر رئيس الوزراء المصري، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

وأكد مدبولي أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، كما أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية، وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.

وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.