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الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

حبس حسين الشحات لاعب الأهلي المصري لمدة عام بتهمة سب زميله المغربي

قضت المحكمة كذلك بحرمان اللاعب المصري من عضوية أي هيئة رياضية

القاهرة - العربية نت
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بعد سجال طويل، قضت محكمة جنح مدينة نصر شرق القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة التعدي وسب لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي، المغربي الجنسية.

وقضت المحكمة كذلك بحرمان اللاعب المصري من عضوية أي هيئة رياضية بعد ثبوت تعديه وسبه للاعب بيراميذر، أثناء المباراة التي جمعت بين فريقيهما العام الماضي وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

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تعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز في يوليو من العام الماضي، حيث اعتدى الشحات لاعب الأهلي على اللاعب المغربي الشيبي وقام بسبه أمام ملايين المشاهدين.

وتقدم اللاعب المغربي ببلاغ ضد لاعب الأهلي اتهم فيه زميله باستخدام العنف والقوة ضده والتهديد والتخويف والبلطجة وتوجيه عبارات السب والقذف والإهانة والتهديد بالإيذاء الجسدي بحق الشاكي وبحق والدته، بل صفعه على وجهه.

وعقب الواقعة تدخلت أطراف عديدة لمحاولة الصلح بين اللاعبين وعدم التصعيد، لكن اللاعب المغربي أصر على استكمال حقه القانوني ومقاضاة لاعب الأهلي.

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