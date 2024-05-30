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الفنان عباس ابو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

متأثرة بجراحها.. وفاة سيدة بعد أيام من حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن

تبين أن السيدة المتوفاة حسنة حسن (36 عاماً) لديها 3 أطفال، وتعمل بمدينة 6 أكتوبر

القاهرة - مي عبد المنعم
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بعد مرور أيام على الحادث، توفيت إحدى السيدتين المصابتين بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لهما بسيارته، داخل المستشفى متأثرة بإصاباتها، حيث كانت مصابة بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

أم لثلاثة أطفال

وتوفيت حسنة حسن (36 عاما) داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفاة لديها 3 أطفال، وتعمل بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة في الجيزة، قد قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة.

الفنان عباس ابو الحسن
الفنان عباس ابو الحسن

التحفظ على السيارة

كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة، وكلفت أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة وفحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل.

وأمرت بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك كاميرات بمحيط الحادث من عدمه، وفى الحالة الأولى تفريغ محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة، والوصول إلى شهود عيان للواقعة.

فوجئ بظهور السيدتين أمامه

وفي إفادة الفنان عباس أبو الحسن قال إنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بسيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبو الحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف. وأضاف "ساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، حيث تم نقل الفنان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

تعرض لقطع في وتر

وتعرض عباس أبو الحسن إلى الإصابة "بقطع في وتر" خلال محاولته إنقاذ السيدتين بعدما صدمهما بسيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوص الطبية، ثم غادر على كرسي متحرك بصحبة الأجهزة الأمنية إلى قسم شرطة الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.

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من هو عباس أبو الحسن؟

الفنان عباس أبو الحسن، ممثل مصري لمع في دور زعيم العصابة في فيلم (مافيا)، ثم عمل بعدها عدة أعمال منها كتابة السيناريو، وقدم أول سيناريو له بصحبة المخرج مروان وحيد حامد، في فيلم "إبراهيم الأبيض" وقام ببطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، وقدم بعد ذلك أول عمل له في التلفزيون وهو آسيا بطولة منى زكي وإخراج محمد بكير.

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