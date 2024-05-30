"لم ينجح أحد".. رسوب جماعي في مدرسة مصرية
مجموع الطالبات بالقسمين في المدرسة لا يتجاوز 10 طالبات
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عمت حالة من الدهشة بعد إعلان مدرسة الغردقة الصناعية بنات، عن رسوب جماعي لطالبات الصف الأول بقسمي عمال ملابس جاهزة، والزخرفة.
واستخدمت إدارة مدرسة الغردقة الثانوية عبارة "لم ينجح أحد" لطالبات قسمي عمال ملابس جاهزة والزخرفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال مدير إدارة الغردقة التعليمية، أحمد حسين، إن مجموع الطالبات بالقسمين في المدرسة لا يتجاوز 10 طالبات.
وأضاف أحمد حسين أن الطالبات غير منتظمات، بل "منتسبات" ويحق لهن أداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبن فيها.
من جهته، أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن من رسب من الطالبات في مادتين يحق لها دخول امتحانات الدور الثاني، لكن من رسبت في أكثر من مادتين تجري إعادة للعام الدراسي.
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