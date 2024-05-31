عبر تطبيق واتساب.. طالب يقوم بتسريب الامتحانات "لمساعدة أصدقائه"

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انتشرت أنباء حول إعلان طالب عن قدرته في تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية في مصر عبر تطبيق "واتساب"، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل.

طالب وراء مجموعة تسريب الامتحانات

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا لكشف ملابسات "غروب" لتسريب الامتحانات على تطبيق "واتساب"، حيث تم تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين بالفحص أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

قصد مساعدة أصدقائه

وقالت الداخلية، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطالب، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المشار إليها لتسريب الامتحانات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد مساعدة أصدقائه بتلك المرحلة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس وغرامات

يذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 حول مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.

يأتي ذلك كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشترك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.