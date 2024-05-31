عبر تطبيق واتساب.. طالب يقوم بتسريب الامتحانات "لمساعدة أصدقائه"
وزارة الداخلية: تم ضبط الطالب وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل لإدارته مجموعة لتسريب الامتحانات
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
انتشرت أنباء حول إعلان طالب عن قدرته في تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية في مصر عبر تطبيق "واتساب"، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل.
طالب وراء مجموعة تسريب الامتحانات
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا لكشف ملابسات "غروب" لتسريب الامتحانات على تطبيق "واتساب"، حيث تم تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين بالفحص أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
قصد مساعدة أصدقائه
وقالت الداخلية، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطالب، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المشار إليها لتسريب الامتحانات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد مساعدة أصدقائه بتلك المرحلة.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
حبس وغرامات
يذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 حول مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.
يأتي ذلك كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشترك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.
-
تجنبي دمج بعضها.. نصائح لإبقاء الفواكه والخضراوات طازجة
الفواكه والخضراوات تتلف بسرعة نظراً لاستمرار العمليات البيولوجية حتى بعد الحصاد
علم
-
حقيقة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار في قلب القاهرة.. مسؤول يوضح
قال رئيس حي غرب محافظة القاهرة محمد عثمان، إن الصور المتداولة على مواقع التواصل ...
مصر
-
لحالات الطوارئ والكوارث.. أجهزة وأدوات ومؤن ضرورية يجب أن تخزّنها ببيتك
خبراء يحددون ما تحتاج إليه الأسر في حالة عدم قدرتهم على مغادرة المنازل لمدة 72 ...
صحة