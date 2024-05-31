حقيقة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار في قلب القاهرة.. مسؤول يوضح

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة أنباء حول سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار بمنطقة جاردن سيتي، القريب من ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة، ونشر البعض صورا للتمثال بدون السيف، ما أحدث ضجة عارمة على المنصات المختلفة.

الداخلية تنفي

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه على كذب الرواية المزعومة حول سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار، كما أكدت أن الصورة المتداولة يعود تاريخها إلى 12 عاما مضت، حيث أحداث فوضى بالمنطقة المشار إليها بعد ثورة 25 يناير، وأنه تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه.

من فترة ثورة 25 يناير

وقال رئيس حي غرب محافظة القاهرة محمد عثمان، إن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قديمة وتعود إلى أيام ثورة 25 يناير نتيجة للأعمال غير المنضبطة حينها، موضحًا أن الجهات المعنية وضعت السيف مكانه فور السيطرة على أمن البلاد.

وقال عثمان لوسائل إعلام محلية، إن السيف موجود بموقعه مع التمثال وليس هناك أي أعمال سرقة كما زعم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه ينبغي على مستخدمي مواقع التواصل التحقق من الأنباء قبل نشرها والجري خلف الشائعات.

منطقة تزخر بالكاميرات

وأكد رئيس حي غرب القاهرة، أن مكان التمثال يزخر بالكاميرات، وفي حالة وقوع حادث مشابه، سيكون من السهل على الأجهزة الرقابية التعامل مع السارق، قائلاً: "الأمور تحت السيطرة وكل شيء في مكانه دون المساس بالسيف أو التمثال".

صنع في فنزويلا

جدير بالذكر أن تمثال سيمون بوليفار هو تمثال لفارس بكامل زيِّه العسكرى ويتكئ على سيفه في كبرياء، وقد صنع هذا التمثال في فنزويلا، مِن قِبَلِ النَّحات الفنزويلي كارملو تباكو، وقاعدة التمثال قام بصنعها مانويل بلانكو.

من هو سيمون بوليفار؟

يعد سيمون بوليفار من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا فى تحرير الكثير من دول أميركا اللاتينية، التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر، مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما، حتى وصف بأنه محرر أميركا الجنوبية.

وفي حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحديدا في فترة الستينيات، كان هناك تقارب واضح في الأفكار الثورية بين مصر ودول أميركا الجنوبية، وتم وضع هذا التمثال إيمانًا وتكريما لهذه الأفكار.

وجاء التمثال اعترافًا وتكريمًا لإنجازات بوليفار الثورية، وحرص الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز على ترميم تمثال سيمون بوليفار، الموجود بوسط القاهرة، وإعادة افتتاحه في عام 2010.