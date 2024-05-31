معلومات وصور لأول مرة عن طليقة "سفاح التجمع" وابنه

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على وقع الصدمة وبعد سيل من الرسائل والتعليقات لها، بعد تصدر أنباء جرائم "سفاح التجمع" من قتل وتعذيب فتيات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية، اضطرت طليقة "كريم سليم" إلى إغلاق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

سافرت بعد الطلاق بدون نجلها

وحصلت "العربية.نت" و"الحدث.نت" على بعض المعلومات الجديدة، حيث وقع طلاق السفاح وزوجته قبل 3 أعوام، سافرت بعدها طليقته إلى إحدى الدول الأجنبية، حيث عاشت معظم فترات حياتها هناك.

لا يحمل الجنسية الأميركية

وبحسب بعض المقربين من طليقة "سفاح التجمع"، فقد سافرت طليقته بعد الطلاق بدون نجلهما هربا من عمليات ابتزاز قام بها طليقها كريم، كما نفى نفس الأشخاص حصول "سفاح التجمع" على الجنسية الأميركية، وقالوا إنه هرب من الولايات المتحدة، بعد أن أقدم على ضرب أحد ضباط الشرطة هناك.

شارك شقيقه في مشروع مقهى

وشارك كريم سليم المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" زوجته في مشروع ستوديو لرسم الوشوم على الجلد، قبل أن يفشل المشروع، ويشارك شقيقه ويدعى "نيبال" في مشروع مقهى بمنطقة التجمع الخامس.

"ابنك قاتل متسلسل"

وكانت لبنى الزوجة السابقة للمتهم قد خرجت بتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت والدته بأنها كانت تساعده فيما يفعل، وكتبت الزوجة السابقة: "ابنك القاتل المتسلسل، وأنا الوحيدة التي استطاعت الهرب منه"، متسائلة عن نجلها: "أين ابني الذي اختطفتموه مني؟".

جمع بينهما "التاتو"

وحصلت "العربية.نت" و"الحدث.نت" على عدد من المعلومات الخاصة بالزوجة السابقة والمتهم كريم، حيث كان يعمل فى رسم "التاتو" في الغردقة وتعرف على زوجته هناك، وهي تحمل الجنسية المصرية والأيرلندية، ثم اتجه للعيش في بورسعيد للعمل في مدرسة خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية التي يتقنها بشكل كبير.

مخدرات وتجاوزات وتعدٍ

وبسبب تناولة المواد المخدرة، بدأت علاقته بزوجته تتوتر بشكل كبير، وكان يقوم بتصوير زوجته أثناء العلاقة الحميمة. وبعد أن اشتدت الخلافات بينهما، قام بالتعدي عليها أكثر من مرة، فقررت الزوجة الهروب منه إلى أيرلندا، وذلك لقيامه بابتزازها حيث رفع عليها دعوى زنا مستغلا صورها الخاصة، واتهمها بخيانته مع شخص آخر.

أقنع نجله بوفاة والدته

وبعد أن تركته زوجته، أقنع المتهم نجله "زين"، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، أن والدته توفيت. وبدأت علاقة المتهم تتوتر في العمل، وقررت المدرسة التي كان يعمل بها عدم تجديد عقده، وقام بالتقدم للعمل في مكان آخر وتم رفضه، وقرر أن يقوم بإنشاء محتوى تعليمي عبر منصات مواقع التواصل.

وكانت النيابة العامة المصرية قد كشفت تفاصيل جرائم "سفاح التجمع" الذي قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

بيان النيابة العامة

وقالت النيابة في بيان رسمي إنها تلقت في 16 مايو الجاري إخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.

كذلك أعلنت في القضية التي حملت رقم 296 لسنة 2024، أن الشرطة توصلت إلى تحديد هوية القتيلة وهوية قاتلها حيث تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.