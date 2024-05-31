مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الطالبة المختفية جنة

"الحلقة المفقودة".. عودة فتاة المنصورة المختفية بظروف غامضة قبل أسبوع

كان الأب جمال عبد الغفار قد قال لـ"العربية.نت"، إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس قبل الماضي بعد خروجها من المدرسة

القاهرة - مايسة السروي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعادت الأجهزة الأمنية المصرية فتاة اختفت قبل أسبوع بشكل غامض لأسرتها في محافظة الدقهلية شمال البلاد، فيما تم التكتم حول تفاصيل وسبب اختفائها.

وكانت طالبة بالمرحلة الثانوية قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع، في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغاً مالياً كبيراً لمن يدلي بأي معلومات عنها.

وقال الأب جمال عبد الغفار لـ"العربية.نت"، إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس قبل الماضي، بعد خروجها من المدرسة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة عند الساعة، وكانت تبكي، وفق الشهود.

غموض حول مصير طالبة مصرية اختفت فجأة.. ومكأفاة كبيرة مصر خاص غموض حول مصير طالبة مصرية اختفت فجأة.. ومكأفاة كبيرة

ورجّح الأب الذي ظهرت اللهفة والقلق على صوته بشكل كبير، أنه وبحسب ما استنتجه من عدة أحداث، تعرض ابنته لمحاولة ابتزاز إلكتروني.

وأضاف أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.

وأوضح أن سائق توك توك ظهر بكاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، فيما رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة.

وتوقّع أن يكون السائق على صلة بالشخص المتهم.

وأمام الحادث، عرض الأب دفع مبلغ 100 ألف جنيه مصري لمن يدلي بأي معلومات تساعد في العثور على ابنته.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "أقسم بالله الفلوس هتوصله بمجرد التأكد من المعلومة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط