"الحلقة المفقودة".. عودة فتاة المنصورة المختفية بظروف غامضة قبل أسبوع

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أعادت الأجهزة الأمنية المصرية فتاة اختفت قبل أسبوع بشكل غامض لأسرتها في محافظة الدقهلية شمال البلاد، فيما تم التكتم حول تفاصيل وسبب اختفائها.

وكانت طالبة بالمرحلة الثانوية قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع، في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغاً مالياً كبيراً لمن يدلي بأي معلومات عنها.

وقال الأب جمال عبد الغفار لـ"العربية.نت"، إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس قبل الماضي، بعد خروجها من المدرسة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة عند الساعة، وكانت تبكي، وفق الشهود.

ورجّح الأب الذي ظهرت اللهفة والقلق على صوته بشكل كبير، أنه وبحسب ما استنتجه من عدة أحداث، تعرض ابنته لمحاولة ابتزاز إلكتروني.

وأضاف أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.

وأوضح أن سائق توك توك ظهر بكاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، فيما رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة.

وتوقّع أن يكون السائق على صلة بالشخص المتهم.

وأمام الحادث، عرض الأب دفع مبلغ 100 ألف جنيه مصري لمن يدلي بأي معلومات تساعد في العثور على ابنته.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "أقسم بالله الفلوس هتوصله بمجرد التأكد من المعلومة".